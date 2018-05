Ein Käsefondue für Bischof Kräutler

Rankweiler Firmlinge mit spezieller Benefizaktion für Don Erwin

Rankweil. Angela, Angelina, Anna, Elena, Elias, Hanna, Jonas, Martina und Moritz sind die neun Mitglieder einer Rankweiler Firmlingsgruppe. Ihre Aufgabe wie auch für alle anderen Gruppen war die Organisation einer Spendensammelaktion für den in Brasilien tätigen Koblacher Bischof Erwin Kräutler. Zusammen mit ihren erwachsenen Firmbetreuern wurde die Idee eines Käsefondueessens auf dem Vorplatz der Basilika geboren. Jedes Mitglied übernahm seine eigene Aufgabe und so ging man an die Umsetzung. Gerührt wurde auch die Werbetrommel und so prangte am Eingang ein großes Schild „Ausverkauft“. 150 Eintrittskarten zu je 10 Euro, der Preis wurde bewusst niedrig angesetzt damit jeder kommen kann, wurden verkauft. Auch sonst wurde die Marketingmaschine angeworfen, Essen und Getränke bei verschiedenen Sponsoren organisiert und nebenbei verschiedene prominente Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kirche angeschrieben. So konnten unter anderem Kardinal Christoph Schönborn, Landeshauptmann Markus Wallner, sowie die lokalen kirchlichen Größen Wilfried Blum und Walter Juen als Unterstützer gewonnen werden.