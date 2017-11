Ein Jahr nach US-Wahl schlechteste Umfragewerte für Trump

Fast ein Jahr nach der Wahl sind 59 Prozent der US-Bürger mit Präsident Donald Trump unzufrieden. 50 Prozent geben ihm sogar eine "sehr" schlechte Note, nur 37 Prozent stimmen seiner Amtsführung zu, wie aus einer jüngsten "Washington Post"/ABC News-Umfrage hervorgeht. Demnach handelt es sich um die bisher schlechtesten Werte in seiner Präsidentschaft.

Insgesamt sind es die negativsten Umfragewerte für einen US-Präsidenten zu diesem Zeitpunkt in den 70 Jahren, seit es derartige Umfragen gibt. Wie die “Washington Post” auflistet, ist Trump mit minus 22 Punkten in seinen Zustimmungswerten der einzige Präsident mit einer Negativ-Bilanz. Sein Vorgänger Barack Obama brachte es demgegenüber auf plus 17 und George W. Bush – im Gefolge der Anschläge vom 11. September 2001 – sogar auf plus 80. Am schlechtesten nach Trump schnitt demnach Bill Clinton im November 1993 ab, aber auch er kam immerhin auf plus 11 Punkte.