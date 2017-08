Ein Jahr Gefängnis für vorbestraften Serientäter

Der 37-Jährige hat nach Ansicht des Strafrichters zwischen Bregenz und Linz gestohlen, sich der einschreitenden Polizei widersetzt, mehrfach zugeschlagen und gedroht. Wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, Nötigung, gefährlicher Drohung, Körperverletzung und wegen versuchten Diebstahls wurde der Untersuchungshäftling am Landesgericht schuldig gesprochen. Der vorbestrafte Rumäne wurde dafür zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die mögliche Höchststrafe hätte drei Jahre Haft betragen.

Heftig gewehrt

Freigesprochen wurde der Angeklagte nur von einem der Anklagepunkte, nämlich von einer Nötigung. Er soll in Bregenz nach einem Ladendiebstahl eine einschreitende Verkäuferin geschubst haben. Die Verkäuferin sagte, sie habe zuvor „noch nie einen derart extremen Ladendieb gesehen“. Er habe sich heftig gegen das ihn anhaltende Personal des Lebensmittelgeschäfts und dann gegen die Polizei gewehrt.

Gestohlen hat der Rumäne laut Urteil auch in Innsbruck in zwei Supermärkten. In Innsbruck und in Linz hat er nach Überzeugung des Gerichts zudem zugeschlagen und dabei zwei Männer verletzt. Dabei hat er einem der Opfer die Nase gebrochen.

Des Weiteren hat der Angeklagte, auch daran hatte der Richter keinen Zweifel, in der Tiroler Landeshauptstadt einen Mann mit einem Messer bedroht.

Bedroht wurden außerdem in Lauterach zwei junge Frauen, die mit einem Auto unterwegs waren. Dazu sagte die 23-jährige Zeugin, der Mann habe bei einer roten Ampel in ihr Auto einsteigen wollen. Weil sie das nicht zugelassen hätten, habe er zu ihnen gesagt, er werde sich ihr Gesicht merken und sie finden. Dann werde er sie erschießen.

(NEUE)