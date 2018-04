Ein Hoch auf Haselstauder Tradition

Das Cafe Ulmer lud zur großen Geburtstagsparty.

Dornbirn. Punkt 10 Uhr erfolgte am vergangenen Samstag mit einem zünftigen Frühschoppen der Startschuss für die große Sause anlässlich des 55. Geburtstages des Cafe Ulmer in Haselstauden. Zahlreiche Gratulanten und Stammgäste fanden sich bei schönstem Sommerwetter ein, um gemeinsam mit Kaffeehausbetreiberin Birgit Ulmer-Schmid und ihrer Familie dieses besondere Jubiläum zu feiern. Entsprechend dem Motto kleideten sich auch viele Gäste wie „anno dazumal 1963“ und genossen bis in die frühen Abendstunden zur Musik von Johnny und Alf Gegrilltes und Köstlichkeiten vom Salatbuffet. Für das notwendige Durchhaltevermögen sorgten außerdem die legendären Ulmer-Cremeschnitten, Schaumrollen und gigantische Eisbecher. „Wir freuen uns sehr über die vielen Gratulationen, Blumen, die gemeinsamen Jahre und schönen und vor allem lustigen und unvergesslichen Feste“, bedankte sich Birgit Ulmer-Schmid gerührt bei den Besuchern und erhob das Glas auf weitere legendäre 55 Jahre.