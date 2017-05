Ein Hoch auf die Mütter

Lustenau. Es war Einiges los am Samstag auf dem Kirchplatz, vor allem viele Kinder tummelten sich am Markt, um noch ein kleines Präsent für die Mama zu ergattern. Eigentlich sollte ja jeden Tag Muttertag sein, denn ohne Mamas geht fast gar nichts. Die Kleinen strengten sich deshalb doppelt an, im Kinder-Bastelzelt ging es den ganzen Vormittag hoch her. Kleine Geschenke für die Mamas gab es auch von den Marktfahrern und an zusätzlich 15 Ständen bekam Kind alles, was das Mutterherz höher schlagen lässt. Für die passende Stimmung am Platz sorgte in Frack und Zylinder Jürgen Laufer, der Drehorgelspieler.

Was Frauen lieben

Wohlriechende Seifen, naturbelassene Kosmetik, edle Schmuckstücke, Schönes aus Leinen, edle Lederwaren, zauberhafte Dekorationen, frühlingsfrische Produkte aus Porzellan oder wohlduftende Lavendel- oder Rosenherzen. Die Familien schlenderten über den Markt, genossen das vielfältige Angebot, die Herren der Seniorenbörse verteilten fleißig Rosen an die Damen und die Kinder taten sehr geheimnisvoll. Jürgen Laufer, der „Leierkastenmann“ begeisterte die Marktgänger mit Evergreens und Schlagern.

Von Senioren für Senioren

Auch Helmut Hagen – Obmann der Lustenauer Seniorenbörse – stattet dem Luschnouar Markt mit seinem Team einen Besuch ab. Frei nach dem Motto „von Senioren für Senioren“ werden Aufgaben oder Hilfsdienste vergeben oder eventuell in Anspruch genommen. Interessierte wurde ausführlich informier.

Im Ganzen war es einfach wieder ein spannender, genussvoller und fröhlicher Tag am Kirchplatz.