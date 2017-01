Ein Hauch von Oz im Wohnzimmer

Feldkirch. (etu) Kinder lieben Märchen. Sie regen die Kreativität und Fantasie an und lassen in ferne Welten eintauchen, die jenseits des Vorstellungsvermögens der Eltern liegen. Die Kindheit vieler Erwachsener ist geprägt von Geschichten der Gebrüder Grimm, Astrid Lindgren oder Erich Kästner. Kürzlich hat Kinderreporter Jason Durell das Buch vom „Zauberer von Oz“ in die Hände bekommen. Das Kinderbuch stammt aus der Feder des US-amerikanischen Schriftstellers Lyman Frank Baum. Es erzählt von einem Mädchen (Dorothy Gale) aus Kansas, ihrem kleinen Hund Toto, einer Vogelscheuche, die gerne Verstand hätte, dem Blechmann, dem das Herz fehlt, und einem sehr angsterfüllten Löwen.

Sie brechen zu einem Abenteuer auf, in dem sie der bösen Hexe des Westens gegenübertreten. Verstärkung erhalten sie von Bienen, Wölfen, Krähen, geflügelten Affen, die der goldenen Zauberkappe gehorchen müssen, Spinnen, Kampfbäumen, Hammerköpfen und dem titelgebenden Zauberer von Oz selbst. Letztlich stellen die Gefährten von Dorothy ihren Mut, ihren Verstand und ihr Herz unter Beweis und kehren so nach einer gefahrvollen Reise wieder zurück nach Hause. Inspiriert von diesem Märchen, zeigt dir Jason heute, wie du deinen eigenen Blechmann fürs Wohnzimmer bastelst.

Das brauchst du:

2 kleine Dosen (Arme)

2 mittlere Dosen (Beine)

2 Sardellendosen (Füße)

1 Thunfischdose (Hals)

1 große Dose (Rumpf)

1 weitere Dose (Kopf)

1 Trichter

Herzform (Plastik oder Metall)

Kette und Draht

Schwarzer Edding

Roter Edding

Silberner Acryllack

Heißklebepistole

Und so geht’s: