Ein halbes Dutzend Österreicher für die Bulldogs

Thomas Vallant kommt neu vom EC KAC ins Ländle und will sich im Umfeld der Bulldogs weiter entwickeln. Der Verteidiger ist wie alle österreichischen U24-Spieler (Jg. 1994 und jünger) in der Erste Bank Eishockey Liga sowie in der SKY Alps Hockey League spielberechtigt. Ein weiteres Jahr das Bulldogs-Dress tragen werden auch seine Kärntner Landsleute Philip Siutz (Verteidigung) und Thomas Stroj (Tor).

Den Weg zum Shooting-Star eingeschlagen hat bei den Dornbirn Bulldogs der Lustenauer Dominic Haberl. Über hartes Training und Einsätze in beiden Ligen will Haberl zum Stammspieler werden. Über 70 Bewerbspiele (52 EBEL, 20 AlpsHL) bestritt der Sohn von VEU-Legende Sigi Haberl in seiner Premierensaison in Dornbirn. Denselben Weg ging auch Local-Hero Stefan Häußle, der nach dem Meistertitel in der zweiten Liga zum fixen Teil der Mannschaft von Head Coach Dave MacQueen wurde. Der gebürtige Dornbirner und Spieler der ersten Stunde bleibt seiner Heimat-Stadt auch in der sechsten Saison treu. Eine zentrale Rolle fällt weiterhin Lokalmatador Martin Grabher Meier zu. In 14 Saisonen als Profi feierte der erfahrenste Vorarlberger in der Bulldogs-Kabine drei EBEL-Meistertitel (2007 und 2008 mit Salzburg, 2012 mit Linz) und gilt als Vorbild für den Eishockey-Nachwuchs im Ländle.

Mehr wollen die Vorarlberger zum aktuellen Zeitpunkt offiziell nicht preisgeben. „Bei manchen Spielern geht es noch um Vertragsdetails oder Fristen, die einzuhalten sind“, erklärt Manager Alexander Kutzer. Die Frage ob das Gesamtgesicht der Bulldogs ähnlich spektakulär wie letztes Jahr in einem Kino präsentiert wird, lässt Kutzer offen: „Wir arbeiten laufend an Ideen um Eishockey auch im Sommer für unsere Fans interessanter zu machen.“

Tor: Thomas Stroj

Verteidigung: Philip Siutz – Thomas Vallant

Sturm: Dominic Haberl – Stefan Häußle – Martin Grabher Meier

Quelle: cd Mediateam/ DEC