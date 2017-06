Ein gutes Jahr für die Vorarlberger Bauern

“Der Wunsch nach Regionalität, Qualität und Naturvielfalt nimmt immer mehr zu”, betonten Landeshauptmann Markus Wallner und Agrarlandesrat Erich Schwärzler bei der Vorstellung des Land- und Forstwirtschaftsberichtes 2017 am Dienstag.

Wallner rief die Ergebnisse einer Umfrage aus dem Vorjahr in Erinnerung. Rund 90 Prozent der Befragten votierten für die Erhaltung der bäuerlichen Landwirtschaft und gegen die Industrialisierung des Agrarsektors. Ebenso viele legen Wert darauf zu wissen, woher ihre Lebensmittel kommen. Etwa 70 Prozent erklärten sich auch bereit, für garantierte Qualität, Verzicht auf Gentechnik und artgerechte Tierhaltung etwas mehr zu bezahlen.

2016 wurden als Leistungsabgeltungen für die Bauern und zur Stärkung des ländlichen Raumes rund 75 Millionen Euro aus öffentlichen Mitteln aufgebracht. Stärkster Finanzierungspartner war das Land Vorarlberg mit einem Anteil von fast 36 Millionen Euro, weitere Beiträge kamen von der EU (knapp 29 Millionen) und vom Bund (rund zehn Millionen).

Das bäuerliche Einkommen soll soviel wie möglich über das Produkt und soviel wie nötig über die Leistungsabgeltung erwirtschaftet werden, betonte Landesrat Schwärzler. Während die bäuerlichen Talbetriebe 87 Prozent ihres Einkommens über die Produktion verdienen, müssen in den Berggebieten 78 Prozent über Leistungsabgeltungen beigesteuert werden.

Fakten Landwirtschaft

Landwirtschaft

* 3300 Betriebe

» Davon 1.100 Milchlieferbetriebe

» 7700 Beschäftigte in der Landwirtschaft

» 70 Prozent davon Bergbauern

» 20 Prozent der Landwirte sind Vollerwerbsbauern

» 160 Millionen Liter Milche werden jährlich in Vorarlberg erzeugt

» Eine Bauernfamilie ernährt 85 Personen

Forst

» Ein Drittel der Fläche in Vorarlberg ist Wald

» Jährlich wachsen 610.000 Festmeter Holz zu

» 350.000 Festmeter davon werden genutzt