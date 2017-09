Ein gutes Bild hat stets eine Geschichte zu erzählen

Unter dem vielversprechenden Titel „FEM Fotografie“ präsentiert sich die charismatische Jungunternehmerin. Doch was bedeutet der Name des Studios? „FEM steht für die Initialen meines Mädchennamens Ferrari Marina, aber auch für das feminine, zarte, romantische, was ich mit meinen Bildern ausdrücken möchte.

Wenn es die Wetterverhältnisse zulassen, bevorzugt sie „Open-Air-Fotografie“, welche jedes Bild noch einzigartiger macht. Insbesondere für Babyaufnahmen nutzt sie hingegen gerne das hauseigene Studio, welches von ihr mit tatkräftiger Unterstützung ihres Mannes und Schwiegervaters liebevoll eingerichtet wurde. „Babys mögen es warm und kuschelig, im Studio kann ich eine konstante Temperatur und gemütliche (Still-)Pausen garantieren. Bei Hochzeiten gilt es hingegen flexibel und kreativ zu sein, da sich das Wetter nicht vorbestellen lässt.“

Aufgewachsen in Satteins, wo Marina die Pflichtschulzeit absolvierte, war ihre frühe Kindheit geprägt durch Sport und Bewegen in der freien Natur: „Ich hatte Kunstturnunterricht, habe Tennis gespielt und bin auf Bäume und Strommasten geklettert“ schwelgt sie in Erinnerungen an eine glückliche Kindheit. „Mein Papa war immer der, der viele Fotos gemacht und dadurch Erinnerungen an die Familie gesammelt hat.“ Sie hingegen sei von Klein auf lieber hinter statt vor der Kamera gestanden. „Als ich von der Wienwoche nach Hause kam, hat meine Mama mit mir geschimpft, weil ich auf keinem einzigen Foto selber drauf war“ lacht sie. Ihre Teenagerzeit war geprägt durch unvergessliche Grillabende, Ausgang und Diskothek. Sie besuchte die Handelsschule in Feldkirch, und begann nach ihrer kaufmännischen Ausbildung mit 17 Jahren bei einem Sozialversicherungsträger in Dornbirn zu arbeiten, wo sie noch heute nach einer Karenzpause wieder für ihre Kunden und Kollegen zur Stelle ist.

2008 besuchte Marina zusammen mit einer Arbeitskollegin einen Grundkurs für Fotografie. Kurz danach begann sie eine nebenberufliche Ausbildung an der Prager Fotoschule und lernte quasi die Fotokunst von der Pieke auf. 2013 ging es dann Schlag auf Schlag: Es folgte der Hausbau, 2014 heiratete sie Martin Gassner. Im selben Jahr wurde Töchterchen Leonie geboren, 2016 folgte Sohn Noah. „Der Schritt in die Selbstständigkeit ist lange und gut durchdacht, da ich eine bodenständige und auf Sicherheit bedachte Person bin. Nach einigen Jahren Erfahrung und nachdem mein Jüngster nun ein gewisses Alter erreicht hat, fühlte sich jetzt der Zeitpunkt richtig an“. Bei Frau Gassner dreht sich alles um den Bereich Mensch. Sie schwärmt für Hochzeiten, Schwangere, Babys und Kinder. „Für Landschaftsaufnahmen beispielsweise fehlt mir einfach die Geduld und vor allem das Strahlen der Kunden, wenn sie ihre Hochzeits- oder Babyfotos zum ersten Mal sehen“ verrät sie und lacht.

Und was ist für sie ein gutes Bild? „Die Qualität und Technik müssen schon stimmen, aber vielmehr zählt für mich die Geschichte dahinter, was es ausdrückt, wie Emotionen oder ein Lachen“ weiß die erfahrene Fotografin.

Früher habe sie (abgesehen von Hochzeiten) hauptsächlich Indoor gearbeitet, doch heute habe sie auch das Fotografieren in der freien Natur entdeckt. „Ich mag mein Studio, aber draußen bieten sich so viele Möglichkeiten und die Leute, insbesondere Kinder, fühlen sich wohl – dadurch wirken die Bilder natürlicher“. Allein Dort, wo Marina Fotos macht, zeigt sich Vorarlberg von seiner schönsten Seite, sei es durch das umliegende Bergpanorama mit einem alten Holzstadel davor oder an einem romantischen Baggersee. Und welche Pläne hegt die talentierte Fotografin für die nahe Zukunft? „Ich hoffe, dass ich das noch viele Jahre machen und mich stets verbessern kann. Es freut mich selbst, wenn ich ein gutes Foto gemacht habe und damit anderen eine Freude bereiten kann.“ BK

ZUR PERSON

Marina Gassner (geb. Ferrari)

Geboren am 6. 8. 1985 in Bludenz

Wohnhaft in Frastanz

Familienstand: Verheiratet, zwei Kinder

Hobbys: Backen, Garten, Hund

Lieblingsband: 30 Seconds to Mars

Lieblingsautor: Nicholas Sparks

Lebensmotto: Leben und leben lassen!

Das schätze ich an Vorarlberg: die Natur

Kontakt: fem-fotografie.at, fem-fotografie@gmx.at