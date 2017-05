Ein großes Fest für den Vorarlberger Schulsport in Rankweil

Angeführt von Sport-Landesrätin Bernadette Mennel trafen sich zur Eröffnungsfeier der Basketball Schulsport Bundesmeisterschaften in Rankweil viele Prominente aus Sport, Politik und Wirtschaft. Den jungen Sportlern wird in den nächsten vier Tagen in der rund 11.000 Einwohner lebenden Marktgemeinde auch abseits des Schulsport sehr viel geboten. Bei den Eröffnungsreden stand der Schulsport, insbesondere die Randsportart Basketball im Mittelpunkt. Von der Marktgemeinde Rankweil waren Sport-Gemeinderat Helmut Jenny und Armin Wille anwesend.