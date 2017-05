Ein großer Tag

Als der Umzug ins neue Probelokal anstand schneite es zwar, was Frau Holle alles hergeben konnte. Doch für die Brazer Musikantinnen und Musikanten strahlten am Abend unzählige Sonnenstrahlen. Sie trafen sich zum letzten Mal in ihrem alten Probelokal im Untergeschoss der Raiffeisenbank. Bepackt mit Instrument und Notenständer marschierten sie zum einige wenige Meter entfernten neuen Probelokal im Obergeschoss des neuen Gemeindezentrums Innerbraz. Beim Eingang wurden sie persönlich von Bürgermeister Eugen Hartmann begrüßt und willkommen geheißen. Nachdem die Sitzplätze von Kapellmeister Manfred Vonbank an die einzelnen Musikantinnen und Musikanten zugewiesen wurden, wurde der neue Proberaum gleich auf Herz und Nieren geprüft. Mit einem Konzertmarsch wurde das topmoderne Probelokal musikalisch eingeweiht.

Große Freude

Die Musikantinnen und Musikanten kamen aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus und die große Freude sprühte in den Raum. Manfred Vonbank und Bürgermeister Eugen Hartmann freuten sich ebenso mit den Brazer Musikanten. Projektleiter Jürgen Jochum legte sein Tenorhorn kurz zur Seite und berichtete über die Wertigkeit des neuen Probelokales und erklärte alles rund um das neue Heim des Musikverein Braz. Das gesamte Gemeindezentrum wird mit einem Tag der offenen Tür und Rahmenprogramm am Sonntag, den 21. Mai groß gefeiert. „Es ist ein großer Traum für uns in Erfüllung gegangen. Wir wissen die Großzügigkeit der Gemeinde Innerbraz und der Stadt Bludenz zu schätzen und bedanken uns für unser Heim“, betonen die Brazer Musikantinnen und Musikanten nochmals ihre Freude.