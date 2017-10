Ein Genuss in doppeltem Sinn

Das Alpteam des Nenzinger Himmel konnte eine Goldmedaille in Empfang nehmen. „Wir gratulieren neben Senn Lukas Metzler auch seinem Team mit Thomas Helbock und den Nachwuchs-Sennern Lara Dorner sowie Lorenz Lang ganz herzlich zu diesem krönenden Abschluss der Alpsaison 2017“, freut sich Hannes Albrecht vom Vorstand der Agrargemeinschaft Nenzing. „Auch unserem bewährten Hirt Thomas Margreitter mit seinem Team, der immer beste Alpmilch in den Sennkessel bringt, gratulieren wir herzlich.“ Bei Hannes Albrecht ist übrigens der Gamperdona-Alpkäse in ganzen Laiben erhältlich. Kontakt: T. 0664/4233549.