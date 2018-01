Ein Genie, das sich nicht ausnutzen ließ

Biographischer Roman über hochbegabten und integren Menschen, der wenigen ein Begriff ist.

Der mathematisch und sprachlich hochbegabte W. J. Sidis (1898-1944) wurde bisweilen als der intelligenteste Mensch aller Zeiten bezeichnet, mit einem geschätzten IQ höher als jener von Albert Einstein. Dennoch ist er fast unbekannt. Selbst Zehrer, Autor und Herausgeber, hatte nie von ihm gehört, bis er zufällig bei einer Suche im Internet Sidis erwähnt fand. Magnetisiert von dem, was er las, begann eine Recherche, in deren Verlauf er sich in hunderte zeitgenössischer Zeitungsartikel über Sidis sowie Schriften des Genies selbst vertiefte, Biographien berühmter Mitmenschen und alte Stadtpläne studierte. Hieraus schuf Zehrer einen Roman, der dem Leben eines Menschen nachgeht, welcher schon mit elf Jahren an der Harvard University in Boston als Student eingeschrieben wurde. Indem er familiären Hintergründen und der inneren Welt von Sidis nachspürt, macht Zehrer Sidis‘ Entscheidung verständlich, sich von einer akademischen Laufbahn abzuwenden. In dem Roman beeindruckt Sidis als ein Mann von seltener Integrität, der seine Intelligenz nicht zu Kriegszwecken missbraucht sehen will. Konsequent hält Sidis in einer Zeit an seinen pazifistischen Idealen fest, als Kriegsdienst-Totalverweigerern wie ihm schwere Strafen drohen. „Mit ihnen wurde so umgegangen, wie wir das heute mit Guantanamo in Verbindung bringen“, klärte Zehrer bei der Lesung auf.