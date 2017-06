Ein ganzes Leben mit den Bäumen

Dornbirn. Die Kamera liebt ihn und er liebt sie. „Es hat richtig Spaß gemacht in der Welt der Mode, damals bei der Team-Agentur“, sagt Conrad Amber. Damals war es der Porschefahrer Heinz Mathis, der bereits mit 21 die eigene Firma gründete und fortan gern in der Öffentlichkeit stand. Heute lebt und arbeitet Conrad Amber inmitten einer grünen Idylle im Dornbirner Stadtteil Hatlerdorf. Die Veränderung vom Unternehmer mit mehreren Mitarbeitern zur Ein-Mann-Firma im Gartenbüro ist kein Widerspruch, wie sich im Laufe des Gesprächs bei Vogelgezwitscher und Wassergeplätscher herausstellt. In seiner lang anhaltenden Jugend, wie er augenzwinkernd anmerkt, gab es natürlich auch ein paar einschneidende Erlebnisse. Eines davon ist die Trennung von seiner Frau Esther vor etwa drei Jahren.

Die Konstante im Leben des dreifachen Vaters ist ohne Zweifel die Liebe zu den Bäumen. Als Junge in den Ästen von Bäumen nicht nur zu klettern, sondern lang da oben zu sitzen, machte ihn glücklich und frei. Als Erwachsener schaut er immer noch gern von den Baumwipfeln herab. Einmal, vor Jahren, landete er leider sehr unsanft auf dem Boden. Aber das nur so nebenbei. Besonders der Wald hat also das Kind fasziniert und rückblickend fühlte er sich auf fast unerklärliche, magische Weise mit der Natur verbunden. „Obwohl mein Vater ein Jäger war – oder vielleicht gerade deshalb – wurde ich mit sieben Jahren zum Vegetarier“, so Conrad Amber. Er lächelt, denn für ein 1955 in Hohenems geborenes Kind war das zu jener Zeit ziemlich ungewöhnlich. Von den Eltern wurde sein Wunsch ohne weiteres akzeptiert. „Von da an bekam ich einfach die Beilagen auf den Teller“, erinnert sich der Baumliebhaber, der mit einer Schwester aufgewachsen ist.

Ja, die beiden Männer – Heinz Conrad Mathis und Conrad Amber – sind ein und dieselbe Person. Heinz Mathis war Inhaber der Farbenlaube und der „Mal mal“- Kursprogramme, die er an die Gerstäcker-Gruppe verkauft hat. Er war Mitbegründer des Kunstraum Dornbirn und Gründer der Firma Kunstkontakt. „Es waren dynamische Jahre als Mitglied der Leistungsgesellschaft, aber irgendwann fragte ich mich, was willst du deinen Kindern einmal hinterlassen?“

Conrad Amber ist anders. Er begegnet einem schon mal barfuß auf dem Weg zur Kanisfluh. „Da erntest du ein Lächeln und kommst mit den Leuten ins Gespräch“, verrät er, der jetzt vorwiegend als Naturfotograf, Autor und Vortragender tätig ist. In seinem Gartenbüro stapeln sich viele Bücher. „Tritt ein in meinen Wald“, sagt er zur Begrüßung. „Baumwelten und ihre Geschichten“ ist sein erstes, im Kosmos-Verlag erschienenes Werk. Im Bildband sind sechshundert Farbfotos von Bäumen und Wäldern versammelt. Conrad Amber liebt es, seine Bücher zu signieren. „Vielleicht habe ich sie nur deshalb geschrieben“, sagt er mit dem ihm eigenen Humor. „Das Buch wiegt ganze drei Kilo“, betont er. Das dürfte stimmen. Aber manchmal sind bei ihm Spaß oder Ernst nicht leicht zu unterscheiden. Auch das bereitet ihm Freude.

Viel Freude und Energie schöpft er vor allem beim Durchstreifen von eindrucksvollen Naturlandschaften. Er entdeckt dabei knorrige Zirben in unwegsamen Berggegenden, sagenumwobene Eichen im Hügelland oder historische Linden in romantischen Dörfern. Sie hält er in seinen Bildern fest. Die Bäume hüten uralte Geheimnisse, denen Conrad Amber nicht müde wird, nachzuspüren und auf den Grund zu gehen oder, besser gesagt, bis zu den Wurzeln.

„Es gibt noch viel zu entdecken für mich“, ist er überzeugt. Sein größter Wunsch ist es, tief einzutauchen in den Urwald. Dort zu verweilen, zu lauschen und forschen wie das ist, Teil der Natur zu werden. Den Urwald sucht er nicht in fernen Erdteilen. „Es gibt ihn auch in unserer Gegend“, weiß Conrad Amber, der elf nahezu unberührte Urwälder kennt und in seinem Buch anführt.

Und weil ihm und allen Menschen die Natur so unendlich viel gibt, setzt er sich für ihren Erhalt und Schutz aktiv ein. Mehr Achtsamkeit wünscht er sich, der nicht belehrend den Zeigefinger erheben will. Dennoch plädiert er dafür, in den Gärten weniger „aufzuräumen“, nicht so oft zu mähen und einzugreifen und mehr darauf zu achten, dass auch die Insekten und Vögel Nahrung finden.

Conrad Amber

Naturfotograf, Autor, Vortragender

Gartenbüro Badgasse 7, Dornbirn

Geboren 1955 in Hohenems

Familie: drei Töchter (Lea, Hanna, beide 21, Emilia 13)

Zwei Bücher: Baumwelten . Bäume auf die Dächer, Wälder in die Stadt!

www.conradamber.at