Ein Fußballfest für Kids

Andelsbuch. Fast 60 Kinder folgten dem Aufruf des FC Andelsbuch zur Teilnahme an einem Fußballcamp der Extraklasse im Bezeggstadion. Der Trainer der ersten Kampfmannschaft Michael Pelko vermittelte den Kindern gemeinsam mit seinem Team von “Remax Fussballcamp4Kids” neben Spaß und Spiel auch einige taktische Dinge. Geschicklichkeit und Koordination wurden ebenfalls geschult.

Über das gesamte Wochenende waren die Spielerinnen und Spieler mit viel Freude und Motivation dabei. Vor allem der aufblasbare Fun-Court fand großen Anklang. Insgesamt fünf Trainingseinheiten wurden absolviert, dabei mussten die Kinder unter anderem auch im Zielschießen, an der Prellwand und im Dribbelparcour für das Fußball-Abzeichen bestehen.

Turnier zum Abschluss

Den Abschluss bildete am Sonntagnachmittag ein Turnier, bei dem die Bambinis sowie Junioren in jeweils vier Mannschaften unterteilt waren und um den Sieg in verschiedenen Kategorien ritterten. Auch wenn es am Schluss Gewinner gab, überwog natürlich der Spaß am Fußball.

Einen wesentlichen Anteil am Gelingen des Camps steuerte Küchenchefin Hildegard Kohler bei, die die Kinder kulinarisch verwöhnte. „Für alle Beteiligten war es ein tolles und abwechslungsreiches Wochenende. Alle waren mit Begeisterung dabei“, resümierte Michael Pelko.