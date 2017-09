Ein Fünftel weniger Flüchtlingsankünfte in Italien

Italien versorgt derzeit rund 200.000 Flüchtlinge - © APA (AFP)

Die Zahl der in Italien ankommenden Flüchtlinge geht seit einigen Monaten zurück. Insgesamt erreichten seit Jahresbeginn 103.318 Migranten die italienische Küste, das sind 21,5 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie das Innenministerium in Rom am Montag mitteilte. Im Vergleichszeitraum 2016 waren noch 131.683 Migranten in Italien eingetroffen.