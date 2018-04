Ein Frühstück in der neuen Heimat

Gemeinde Zwischenwasser begrüßte seine neuen Bürger

Zwischenwasser. In den letzten Jahren hat sich die Gemeinde Zwischenwasser zu einer richtigen Wohngemeinde entwickelt. Schön und ruhig gelegen und trotzdem nicht weit weg von den Ballungsräumen, eingebettet in die Region Vorderland sowie Natur- und Wanderregionen direkt vor der Haustür. Gerade für junge Familien bietet Zwischenwasser durch verhältnismäßig noch erschwingliche Grundstückspreise, die Chance zur Errichtung eines neuen Hauses, oder zum Erwerb einer Wohnung. Der Zuzug ist entsprechend, im vergangenen Jahr verbuchte die Gemeinde rund 100 neu zugezogene Einwohner. Diese wurden nun zu einem gemeinsamen Frühstück in den Metzgerwirt geladen. Rund 25 Neomitbürger folgten der Einladung im Sinne des Kennenlernens und der Kommunikation.