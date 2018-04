Ein Freudentag für Langenegg

Gleich zwei besondere Anlässe wurden in Langenegg gebührend gefeiert.

Bis 2016 als Alters- und Pflegeheim genutzt, nutzt heute die aks Gesundheit GmbH das umfassend sanierte Johann-Georg-Fuchs-Haus. Aktuell wohnen und leben in der psychiatrischen Wohneinrichtung 16 Klienten. Die psychisch leicht beeinträchtigten Menschen werden von einem neunköpfigen interdisziplinären Team rund um die Uhr nach Bedarf betreut. „Das Johann-Georg-Fuchs-Haus wird seinem sozialen Erbe gerecht und bietet jenen Menschen Heimat, die mit dem Druck der heutigen Gesellschaft nicht mithalten können“, erläuterte Bürgermeister Kurt Krottenhammer und bedankte sich bei Stellenleiterin Nadja Dorner und ihrem engagierten Team. Landtags-Vizepräsidentin Martina Rüscher überbrachte die Glückwünsche der Landesregierung und hob die Gemeinde Langenegg als großes Vorbild in sozialen Belangen hervor. Seitens des aks Sozialpsychiatrischen Dienstes bedankten sich Dr. Guntram Hinteregger und Dr. Barbara Rehberger bei allen, die zum Zustandekommen der Wohneinrichtung ihren Beitrag geleistet hatten und luden die Besucher im Anschluss ein, „die andere Seite des Lebens kennenzulernen“.

Der von Hein Architekten geplante Zwergengarten wurde Anfang Jänner vom Team der Vorarlberger Tagesmütter gGmbH und von 26 Kindern ab eineinhalb Jahren bezogen. Die fühlen sich in den neuen, heimeligen Räumen sichtlich wohl. Die Einrichtung ist auf insgesamt drei Kleinkindgruppen ausgelegt, bietet flexible Betreuungszeiten sowie Mittagessen an und ist ganzjährig geöffnet. Der Zwergengarten arbeitet gemeindeübergreifend und richtet sich auch an Familien aus Lingenau, Krumbach und Hittisau. Großes Lob für die Gemeinde Langenegg für die Errichtung der wunderschönen Anlage gab es von LR Katharina Wiesflecker und GF Angelika Hagspiel (Vorarlberger Tagesmütter gGmbH). Laut Bürgermeister Kurt Krottenhammer besteht seitens der Eltern großes Interesse am Langenegger Zwergengarten. Derzeit werden dort 26 Kinder betreut, für das nächste Jahr liegen 36 Anmeldungen vor. Für die Zwergengarten-Leiterin, Romina Huber, bietet das neue Gebäude vielfältige Nutzungsmöglichkeiten.