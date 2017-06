Ein fotografischer Auszug aus der Welt von Zanettin

Feldkirch. (etu) Roland Zanettin (79) hat als Autodidakt mit der Fotografie begonnen und ist im Jahr 1982 dem Fotoclub Kontakt Feldkirch beigetreten. Bereits ein Jahr später übernahm er die Funktion des Obmanns, welches der leidenschaftliche Fotograf zehn Jahre lang ausübte. Bis zum Jahr 2000 war Zanettin Landesjugendreferent der Fotojugend. Mit der Fotografie konnte er auch zahlreiche Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene erlangen. Dazu zählen der viermalige Gewinn der Landesmeisterschaft und einmal das Erreichen des zweiten Platzes bei der Staatsmeisterschaft.

Heute noch brennt diese tiefe Leidenschaft zu den Kameras. Vergangene Woche lud der Fotoclub mit Obmann Willi Schmidt zur Vernissage in das Landeskonservatorium Feldkirch. Selten sei das Interesse an einer Vernissage so groß gewesen, erklärte Fotoclub Obmann Willi Schmidt.

Unter die Vernissage-Gäste reihten sich Bürgermeister Wilfried Berchtold mit Gattin Sabine, Stephan Stark und Luggi Knobel (beide Fotoclub ESV Feldkirch), die Ortsvorsteher Dieter Preschle (Stadt und Levis) und Josef Mähr (Altenstadt), Alt-Ortsvorsteher Peter Vaschauner (Gisingen), Künstlerkollege Willi Bernardin, Josef Güfel, Rosilde und Ferdinand Mähr sowie Robert Kostenzer und weitere Mitglieder des Fotoclubs Kontakt. Gezeigt wurde eine bunte Palette der Werke Zanettis von Natur- über Sportaufnahmen bis hin zu Aktfotografien.