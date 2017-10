Ein Feuerlöscher darf in keinem Haushalt fehlen

Zwischenwasser. Ein Feuerlöscher sollte in keinem Haushalt fehlen. Zudem sollte dieser alle 48 Monate auf seine Funktionalität überprüft werden. Nur dann kann gewährleistet werden, dass er im Ernstfall auch wunschgemäß arbeitet. Deswegen bieten viele Feuerwehren regelmäßig Aktionen zur Überprüfung der kleinen roten Löscher an, so auch die Ortsfeuerwehr Zwischenwasser.

Klemens, er hat jahrelang in der Brandschutzbranche gearbeitet, und seine Frau Magdalena führen die technischen Tests durch. Klemens hat jahrelang in der Brandschutzbranche gearbeitet, seit 2000 ist er in der Pension, für die Feuerwehr und die Sicherheit der Bevölkerung ist er aber jederzeit gerne da. „Ich bin seit 1962 bei der Feuerwehr und bin geprüfter Löschwart“, erläutert Klemens.

Rund 100 Feuerlöscher werden heute von Bürgern zur Kontrolle gebracht. „Viele tun das regelmäßig, bei rund 1100 Haushalten, haben wir aber noch deutlich Luft nach oben“, erklärt Feuerwehrkommandant Mathias Natter. Michael und Sarah, bringen ihren Löscher immer zur Überprüfung. „Wenn es brennt, dann wäre es das Schlimmste wenn der Löscher nicht funktioniert“, findet Michael. Bei den vielen Besuchern kommt es durchaus auch einmal zu kurzen Wartezeiten, diese überbrückt die Feuerwehr mit Speis und Trank.

Draußen wird auch der Fuhrpark präsentiert, so auch das neue Löschfahrzeug, das dann nächsten Juli im Rahmen der großen Feierlichkeiten zum Jubiläum „140 Jahre Ortsfeuerwehr Zwischenwasser“ offiziell eingesegnet wird. CEG