Ein Fest für die Königin

Beim Jubiläum 150 Jahre Bienenzuchtverein Dornbirn gibt es spannende Einblicke in die Arbeit der Imker.

Es ist die Sanftmütigkeit, eine gute Honigleistung und die Schwarmträgheit, die der Imker an seinem Bienenvolk besonders mag. Treffen diese Eigenschaften zu, kann der geübte Hobbyimker kurz nach dem Rechten in der „Beute“ sehen, ohne sich erst zu verschleiern. Reinhard Spiegel, Obmann des Bienenzuchtvereins Dornbirn 1868 zeigt, wie das geht. Dabei verrät er: „Die Holzkiste, in der das Bienenvolk wohnt, heißt Beute“. Ein gutes Ertragsvolk besteht aus 50.000 bis 80.000 Bienen, einer Königin und einigen Hundert Drohnen. Ein Bienenstock ist ein Superorganismus, in dem die Bienen ständig kommunizieren. „Viel schöner als Fernsehen ist es, den fleißigen Honigbienen zuzusehen“, sagt Vereinsmitglied Peter Alge. Außerdem bezeichnet er die Arbeit mit den Bienen als bereichernd und als Ort zum Regenerieren in der Natur.