Ein Fest für den Kirchturm

Raggal. (sg) Im Frühjahr wurde der Kirchturm außen komplett eingerüstet und es starteten die Renovierungsarbeiten. Die Turmzwiebel erhielt eine neue Schindelfassade aus Lärchenholz und rotbraunen Anstrich. Teilweise wurde der Verputz des mehr als 35 Meter hohen Kirchturmes komplett neu aufgetragen. Die Ziffernblätter der vier Uhren sind nun aufgemalt. Nach knapp fünf Monaten konnten die Renovierungsarbeiten abgeschlossen werden.

Feierlichkeiten

Der Pfarrkirchenrat und Pfarrgemeinderat veranstalten aus diesem Grund ein sogenanntes „Kirchturmfest“. Am kommenden Sonntag, 8. Oktober, wird um 9 Uhr in der Pfarrkirche die Familienmesse gefeiert. Die Alphornbläser des Fraßenechos umrahmen die Messe mit ihren Klängen. Im Anschluss finden die Festlichkeiten auf dem Kirchplatz und im Kultursaal statt. Musikalisch umrahmt der Musikverein Fraßenecho diesen Anlass im Dorfzentrum. Die Organisatoren freuen sich auf zahlreiche Besucher, denn für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Der Erlös dieser Veranstaltung fließt in die erfolgte Renovierung des Kirchturmes.