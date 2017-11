Ein feiner Hock für alle Mütter

In Rankweil wurden gemeinsam Kekse gebacken

Rankweil. Der Kinder- und Familientreff Bifang neben der Volksschule ist normalerweise ein Paradies für Kinder. Vier Kindergartengruppen und eine Kleinkinderbetreuung haben dort ihr Zuhause. Gleichzeitig ist er aber auch ein offenes Haus für alle Familien in Rankweil. Jährlich werden zusätzlich noch rund zwanzig Veranstaltungen organisiert, die meisten drehen sich um Themen wie Schwangerschaft, Erziehung, und das Zusammenleben mit Kindern und Partner. Einmal im Jahr rund um die Adventszeit, ist der Treffpunkt aber den Frauen vorbehalten. In schöner Tradition sind alle Mütter aus Rankweil eingeladen gemeinsam für ihre Familien Kekse zu backen. Unter der Leitung von einigen engagierten Kindergärtnerinnen duftet es bereits nach kürzester Zeit verführerisch nach Lebkuchen, Schokolade und Nüssen. Damit alle eine volle Keksdose mit nachhause nehmen können ist aber vorerst Schwerstarbeit angesagt. Die routinierten Bäckerinnen geben anderen gute Tipps und so landet ein Backblech nach dem anderem im Ofen, der Platz in der Küche wird knapp.

Neben dem Backen ist so ein Abend auch eine wunderbare Gelegenheit sich gegenseitig auszutauschen. Vorwiegend geht es in den Gesprächen logischerweise um Kinder und Familie. Nach getaner Arbeit gönnen sich die Frauen auch einen wohlverdienten Schluck aus der selbstgemachten Bowle und stoßen gemeinsam an. Am Schluss bekommen alle eine Broschüre mit allen Keksrezepten. Unter Tags fühlen sich hier die Kinder sicher und geborgen, an diesem Abend die Mütter und am 19.Jänner dann alle Väter, die treffen sich nämlich dann wieder zum Väterhock. Ob da auch Kekse gebacken werden, war vor Ort nicht herauszufinden. Wer mehr darüber wissen und auch den ganzen Kinder- und Familientreff kennenlernen möchte, der ist jeden Mittwoch um 15 Uhr zum offenen Familiencafe eingeladen. Eine wunderbare Gelegenheit um andere Familien aus Rankweil kennenzulernen. CEG