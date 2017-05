Ein Experte in Sachen Edelbrände

Lauterach. Bereits im Jahr 2012 durfte sich der Abfindungsbrenner Kurt Vonach über die von der Vorarlberger Landwirtschaftskammer vergebene Auszeichnung „Brenner des Jahres“ freuen. Fünf Jahre später war es erneut so weit. Mit den Sorten „Apfelbrand im Rumfass“, der zudem Sortensieger wurde, „Apfelbrand Rubinette“, „Sauerkirsche“ sowie „Apfelbrand Rewena“ überzeugte er die Jury vollends und heimste so – wie auch Anton Kostenzer (Vandans) und Andreas Radl (Nüziders) – zum zweiten Mal den begehrten Titel ein.

Welche Kriterien muss man erfüllen, um „Brenner des Jahres“ zu werden?

Kurt Vonach: Jeder Brenner kann so viele Produkte einreichen, wie er möchte. Ich habe zum Beispiel mit acht Sorten mitgemacht. Nach einer Blindverkostung und einer analytischen Überprüfung in einem Labor kommen die besten vier Schnäpse aus mindestens zwei verschiedenen Kategorien in die Wertung.

Wie sind Sie zu ihrem Hobby gekommen?

Kurt Vonach: Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes ein gebranntes Kind. Mein Vater Edgar und mein Göte Karl haben vor knapp 50 Jahren mit dem Schnapsbrennen begonnen und ich habe schon als Bub bei der Erzeugung mitgeholfen. Als ich in die Fußstapfen der beiden getreten bin, habe ich mich speziell auch mit den Obstbäumen, von denen wir momentan etwa 500 besitzen, auseinandergesetzt.

Was zeichnet einen guten Edelbrand aus?

Kurt Vonach: Mein Vater hat früher ausschließlich Streuobst verwendet. Ich verwerte hauptsächlich das Obst von Buschbäumen, was eine wesentliche Qualitätssteigerung mit sich gebracht hat. Zuckergehalt und Aroma des Obstes sind am wichtigsten. Das Brennen selbst ist nicht so ausschlaggebend.

Wie viele verschiedene Brände haben Sie im Sortiment?

Kurt Vonach: Das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Ich probiere auch immer wieder neue Sorten aus, insgesamt waren es bisher im Lauf der Jahre sicher 30 verschiedene.

Sind Erzeugnisse aus Vorarlberg auch über die Landesgrenzen hinaus konkurrenzfähig?

Kurt Vonach: Ganz sicher. Die meisten Vorarlberger Brenner stellen sehr hochwertige Erzeugnisse her. Ich selbst habe beispielsweise heuer und im Vorjahr erstmals an einer Prämierung in der Buckligen Welt in Niederösterreich teilgenommen und bin auf Anhieb jeweils mit dem höchsten Gütesiegel, dem „Goldenen Schlossgeist“, ausgezeichnet worden.

Was ist Ihnen bei Ihrer Arbeit mit Edelbränden besonders wichtig?

Kurt Vonach: Ich lege sehr großen Wert auf Transparenz. Jeder meiner Kunden soll vom ersten bis zum letzten Schritt der Herstellung informiert sein. Bei Verkostungen zeige ich meinen Gästen die gesamte Kette vom Obstgarten bis ins Brennhaus. Außerdem bilde ich mich wenn möglich weiter fort, seit 2012 bin ich auch Edelbrand-Sommelier. Ich gebe mein Wissen auch immer wieder gerne an junge Kollegen weiter.

Zur Person: Kurt Vonach

Geburtsdatum: 22. Februar 1969

Wohnort: Lauterach

Familie: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: Werkzeugmacher bei der Firma Meusburger in Wolfurt

Hobbys: Herstellung von Edelbränden, Fußball (FC Lauterach-Altherren)

Motto: Bewusst genießen

Homepage: www.vonachbrand.at