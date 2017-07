Ein erfolgreiches Jahr für die Hohenemser SMS

Hohenems. Mit dem dritten Platz bei den Leichtathletik-Bundesmeisterschaften der Mittelschulen mit sportlichem Schwerpunkt in Wien krönten die Mädchen der Sportmittelschule Hohenems Markt ein Jahr mit zahlreichen Spitzenplätzen bei Landes- und Bundesmeisterschaften.

Die von Renate Moosmann trainierten Mädchen hatten sich bei den Schul-Landesmeisterschaften in Rankweil mit insgesamt 12.167 Punkten und einem Vorsprung von 410 Punkten auf auf die Zweitplatzierten, das Team der SMS Wolfurt, ganz klar für den Bundesbewerb qualifiziert. Dabei belegten Anna-Lea Zerlauth, Emma Marte und Sarah Riedmann mit den Plätzen 1, 3 und 5 Spitzenränge und auch Sarah Enz und Eva Stockklauser trugen ihren Teil zum guten Abschneiden bei.

Bei diesen alle zwei Jahre zur Austragung gelangenden Vergleichsmeisterschaften der Sportmittelschulen war ein Vierkampf aus Kugelstoß (weiblich 3 kg, männlich 4 kg), Weitsprung, sowie einem 60 Meter und einem 1.500ß Meter-Lauf zu absolvieren. Eine Mannschaft bestand aus höchstens fünf Schüler(inne)n, wobei die vier Punktebesten für die Gesamtwertung herangezogen wurden.

Auch die von Elmar Albrich betreuten Burschen aus der SMS Markt, die als Sieger der Landesmeisterschaft das Team der SMS Nüziders als Zweite sogar um 1.146 Punkte distanzierte, vertrat Vorarlberg bei den Bundesmeisterschaften in Wien. Dort konnten sich Aaron Fontain, Patrik Raidel, Noa Mathis, Noah Winkler und Kilian Feurstein gegen eine starke Konkurrenz schließlich auf dem siebten Endrang platzieren.

Die von Dursun Kaya und Patrick Scherrer trainierten Burschen der Fußballmannschaft holten sich heuer zum zweiten Mal den Titel in der Schülerliga-Landesmeisterschaft. Bei der im burgenländischen Illmitz ausgetragenen Bundesmeisterschaft lief es dann nicht mehr so gut, am Ende schaute Platz zehn heraus. Keine Bundesmeisterschaften fanden heuer im Turn10-Bewerb statt, bei dem die Mädchen und Burschen aus der Emser SMS mit vier ersten, drei zweiten und einem dritten Rang wieder die Nummer eins im Land waren.