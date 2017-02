Ein effizientes Netzwerk für die Energieeinsparung

Die Baubranche ist weltweit für 40 Prozent des Ressourcenverbrauchs verantwortlich. Außerdem gehen rund 60 Prozent aller Transportbewegungen auf das Konto der Bauunternehmen. Das sorgt für jede Menge CO₂-Ausstoß und beeinträchtigt den Verkehrsfluss.

„Auch wir sind Nahversorger“

„Bautransporte werden auch aufgrund der mittlerweile durchwegs modernen Fahrzeugflotten weit weniger bewusst wahrgenommen“, erklärt Rupert Grienberger, als Geschäftsleiter der Rhomberg Bau Gruppe für den Bereich „Bau und Ressourcen“ verantwortlich. „Dennoch gehört der Löwenanteil dem Bau, und auch dies ist Nahversorgung.“ Umso wichtiger ist es, beispielsweise Steine, Sand, Asphalt und auch Deponieraum möglichst direkt vor Ort anbieten zu können. „Dank unseres Ressourcen Centers mit Bahnanschluss und des Steinbruchs Unterklien haben wir für unsere Projekte denkbar kurze Transportwege“, erklärt Grienberger. „Wenn möglich, setzen wir außerdem auf die Schiene.“ Insgesamt 78 Prozent der Leistungen fur die Rhomberg-Baustellen in Vorarlberg stammen auch aus Vorarlberg. In der Schweiz, bei der Rhomberg Bau AG, sind es sogar fast 100 Prozent.

Gemeinsam gestalten

Um dem Ziel, Energie möglichst effizient und sparsam einzusetzen, noch naher zu kommen, ist die Rhomberg Gruppe dem „Energieeffizienz- Netzwerk Vorarlberg“ beigetreten. Das Netzwerk der Vorarlberger Kraftwerke AG – das erste dieser Art in Osterreich – wurde mit dem Zweck gegründet, die vom Landtag beschlossene Energieautonomie Vorarlbergs bis 2050 zu unterstutzen. Erste Erfolge zeigen sich bereits: Das anvisierte Etappenziel, den Energieverbrauch der teilnehmenden zwölf Unternehmen, darunter Hilti, Getzner Textil und Russmedia, in drei Jahren um mindestens sechs Prozent zu senken, wurde mit 8,7 Prozent oder 21,2 GWh deutlich übertroffen. Auch der CO₂- Ausstoß konnte um mehr als 8,3 Prozent reduziert werden. Übertragen in Strom entspricht dies in etwa dem Jahresverbrauch von 5000 Haushalten.

Große Investitionen

Rhomberg hat seinen Anteil daran durch eine Modernisierung der Aufbereitungsanlagen im Steinbruch geleistet. So haben die Verantwortlichen diverse Frequenzumformer um 30.000 Euro installiert, die die Motoren bedarfsgerecht mit Energie versorgen. Dadurch hat Rhomberg seinen Stromverbrauch um 220 MWh/a reduziert.