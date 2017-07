Ein Dorf und seine Geschichten

Lingenau. (me) An 28 ganz speziellen Orten wurden in Lingenau während der letzten Tage „Erzählbänkle“ aufgestellt. Die aus altem Holz gefertigten Sitzgelegenheiten erzählen wortwörtlich Geschichten. Alles was man braucht, ist ein Mobiltelefon mit Internetzugang und ein wenig Zeit. Die 36 Erzählerinnen und Erzähler der Geschichten leben alle in Lingenau. Der Jüngste ist 7, die Älteste ist 88 Jahre alt.

Viele Themen

Auf 4 Routen finden sich Tonaufnahmen von Lingenauerinnen und Lingenauern, die ihre Geschichte zu dem Ort erzählen, an dem man sich gerade befindet. Es sind Geschichten vom Bienenzüchten, Heimweh und Festen sowie von Expeditionen, vom Überleben und Verlieben. Andere Geschichten handeln vom Älperleben und vom Reden mit Händen und Füßen sowie von Alltagssorgen und Lebensfreuden. Im Sommer finden geführte Rundgänge entlang der Erzählrouten mit den Lingenauer Wirten statt. Am 23. September soll das 1. Lingenauer Bänklefest über die Bühne gehen.

Lingenau erzählt

Das Geschichtenerzählen war früher in den Dörfern des Bregenzerwaldes ein Teil des Alltags. Mit „Lingenau erzählt“ soll diese Kultur des Erzählens wieder belebt werden. „Weil Geschichten Menschen verbinden, Gemeinsamkeiten zeigen, uns schmunzeln lassen und wir durch Geschichten unser vis-à-vis verstehen können und etwas übers Leben lernen“, weiß Isabell Natter-Spets, Initiatorin von „Lingenau erzählt“.

Dankfest

Beim Dankfest für die Beteiligten an „Lingenau erzählt“ freute sich Bürgermeisterin Annette Sohler über das gelungene Projekt und konnte neben ihrem Vorgänger Peter Bereuter, viele Lingenauer Gastronomen und Tourismusverantwortliche sowie Peter Steurer (Regionalentwicklung Vorarlberg) begrüßen. Dagmar Timmers-Fehr bedankte sich im Namen des Tourismusvereins. Über die Entstehungsgeschichte des Projekts berichtete Isabella Natter-Spets. Eine der Bänkle-Geschichten erzählte Margit Bischof-Schwärzler. Danach wurde „Lingenau erzählt“ gebührend gefeiert. Das Projekt wird durch eine Leaderförderung (Bund, Land und EU) gestützt.