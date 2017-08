Ein Dorf in Festlaune

Raggal. (sg) In diesem Jahr zeichnet sich die Bergrettung Raggal für die Durchführung des Dorffestes am kommenden Wochenende verantwortlich. Der Verein hat ein dreitägiges Programm auf die Beine gestellt und bereits die Plakattafeln aufgestellt. Morgen, Freitag, startet ab 20 Uhr die Dirndl und Lederhosenparty bei DJ-Musik in der Garage der Feuerwehr. Am Samstag, 19. August, wird das Fest um 18 Uhr mit einem Einmarsch der umliegenden Bergrettungen und Raggaler Feuerwehr zu den Klängen des Musikverein Fraßenecho Raggal eröffnet. Die Blasmusikformation „Walser.blÄch“ und „S.O.Co3“ spielen im Anschluss auf der Bühne im Festzelt. Das Team der Bergrettung lädt zum Verweilen in der Weinlaube und öffnet die Bar in der Feuerwehrgarage auch an diesem Abend. Am Sonntag, 20. August, spielt die Musikgruppe „Alpski Schwung“ ab 10 Uhr zum Frühschoppen. Ein umfangreiches Kinderprogramm wird neben einer Tombola mit „Heli-Skiing-Hauptpreis“ vom durchführenden Verein angeboten. Beim Umbau des Rettungshauses wurde die Infrastruktur für Festlichkeiten auf dem Vorplatz vorgesehen. Am kommenden Wochenende werden diese erstmals beim Dorffest getestet. „Wir freuen uns auf zahlreiche Festgäste“, so die Bergrettung, welche die Werbetrommel mittels Foto-Countdown bereits kräftig rührte.