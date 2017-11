Ein Dorf auf dem Weihnachtsmarkt

Der Silbertaler Weihnachtsmarkt bot für alle etwas.

Fast das gesamte Dorf war auf den Beinen, als das Organisationsteam bestehend aus Anita Bitschnau, Luzia Loretz und Renate Bitschnau zum Weihnachtsmarkt im Silbertaler Vereinshaus luden. Insgesamt elf Marktstände waren dem Aufruf zum Mitmachen, Mitspenden, Mitbasteln und Mithelfen gefolgt und so entstand ein bunter Reigen an Geschenkideen, die man auf dem Markt um wenig Geld erwerben konnte. Doch auch das angebotene Kuchenbuffet mit diversen köstlichen Torten fand reißenden Absatz und so manche Torte wurde als ganzes gleich verkauft, um den sonntäglichen Kaffeetisch offenbar zu bereichern. Zugleich diente der Weihnachtsmarkt auch dazu, sich zu treffen, gemütlich einen Kaffee oder einen Glühwein zu trinken oder einfach Ideen für die bevorstehende Adventzeit zu sammeln. Der gesamte Erlös – auch tolle Tombolapreise wurden angeboten – kommt einerseits der Familie vom kürzlich verstorbenen Familienvater Wolfgang Grassbon beziehungsweise der behinderten fünfjährigen Leonie Winkler aus Mäder, die dringend aufwändige Therapien benötigt, zugute.