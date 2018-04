Ein Deutscher wird neuer FC Wolfurt-Coach

Riesengroße Überraschung bei der neuen Trainerbestellung von Vorarlbergligaklub Zimm FC Wolfurt.

Der 39-jährige Deutsche Joachim Baur übernimmt ab der neuen Saison das Coaching der Hofsteig-Elf. Baur war hauptsächlich bei den Wälderklub als Spielertrainer im Einsatz: Den aktuellen Klub Sulzberg hat Baur in die Landesliga geführt, aber auch in Langen und Riefensberg hat der großgewachsene Deutsche Erfolge gefeiert. Nicht die eigentlich gehandelten Trainer Philipp Eisele und Ralf Grabher machten das Rennen um das neue Traineramt in Wolfurt ab Sommer, sondern ein eher „Unbekannter“.