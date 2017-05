Ein bunter Liederabend im J.J. Ender Saal

Mit Liedern die der Liebe bunte Flügel verleihen, werden Aletha Prantl (Sopran), Vera Prantl-Stock (Sopran, Gitarre und Violine), sowie Andreas Kiraly (Klavier) das Publikum im J. J. Ender Saal begeistern. Am Abend des 11. Juni 2017 werden ab 18.00 Uhr die Gäste des Liederabends ein bunt gemischtes Repertoire genießen dürfen. Nicht nur Musik von Welcome wird zu Gehör gebracht werden, auch Christina Stürmer erhält ihren Platz auf der Programmliste. Eine musikalische Familie nimmt da das Zepter in die Hand, Mutter und Tochter Prantl werden mit ihren Stimmen die Zuhörer verzaubern, Andreas Kiraly begleitet die singenden Damen am Klavier und wird souverän das i-Tüpfelchen auf die Sahnehaube setzen. Es wäre nicht Aletha Prantl, die organisatorisch die Fäden zieht, würde nicht auch die klassische Seite ihren gebührenden Platz erhalten: mit Antonin Dvorak, Johannes Brahms und Georg Bizet, dessen „Habanera“ aus der Oper Carmen für Glücksmomente sorgen wird, gibt es wahrlich keine Musikwünsche, die offen bleiben könnten.

Wann: 11. Juni 2017 ab 18.00 Uhr

Wo: J. J. Ender Saal, Mäder