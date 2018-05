Ein Bild kehrt in die Heimat zurück

Altersbildnis von Angelika Kauffmann wurde für öffentliche Sammlung angekauft.

Schwarzenberg. Als besondere Attraktion kann das Angelika Kauffmann Museum in Schwarzenberg ein Altersbildnis der Künstlerin Angelika Kauffmann präsentieren. „Das bedeutende Selbstbildnis wurde gemeinsam vom Vorarlberg Museum und der Gemeinde Schwarzenberg, unterstützt durch das Land Vorarlberg, angekauft und kehrt somit wieder in die Heimat zurück“, erläutert Marina Stiehle, Organisatorin des Angelika Kauffmann Museums. Angelika Kauffmann gilt als eine der bedeutendsten Malerinnen des 18. Jahrhunderts. lhr Vater, der aus Schwarzenberg stammende Maler Johann Joseph Kauffmann, erkannte früh das künstlerische Talent seiner Tochter. Obwohl sie nur wenige Monate ihres Lebens in Schwarzenberg verbrachte, fühlte sich die Künstlerin dem Geburtsort ihres Vaters ein Leben lang tief verbunden.