Ein besonderes Konzert in der Kirche St. Peter

Seit der österreichische Musiker Klaus Falschlunger vor über 20 Jahren mit indischer Musik und der Sitar in Berührung gekommen ist, hat er sich zu einem Virtuosen auf diesem Instrument und zu einem der bekanntesten Vertreter der indisch-europäischen Szene in Europa entwickelt. Er konzertierte unter anderem bei den Salzburger Festspielen, im Nehru Center London, beim Sitarmusic-Festival Tagore Center Berlin, EthnoJazzFestival in Moldawien und beim World Culture Open Seoul/Korea.

Mit dem Trio „Indian Air“, mixt er gemeinsam mit Clemens Rofner am Kontrabass und dem Percussionisten Tobias Steinberger traditionelle indische Musik mit modernem Jazz, Folk und Pop. Eine faszinierende Mischung exotischer und wohlbekannter Klänge – mitreißend, jazzig, raffiniert. Ein würziges, schräges Konglomerat unterschiedlicher Stile – und dabei immer ein bereicherndes Klangerlebnis erwartet die Besucher dieses Konzertes. Musiker: Klaus Falschlunger (sitar), Tobias Steinberger (percussion/framedrums) und Clemens Rofner (kontrabass, bassukulele) Listen to it!

Eintritt: Euro 12,-/15,- (VVK Ländleticket/Abendkassa) und Jugendliche/Studenten Euro 10,-

www.sitarmusic.at

Die Veranstaltung wird von der Pfarre Rankweil in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk Rankweil angeboten.

www.pfarre-rankweil.at