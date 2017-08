Ein Baby namens “Eclipse” – Spitzname “Clipsey”

Die gestrige Sonnenfinsternis in den USA wurde nun zum Namensgeber eines Mädchens. - © AFP

Ihr Name? Sonnenfinsternis! Eltern in den USA haben ihre neugeborene Tochter “Eclipse” genannt. Das Mädchen kam um kurz nach acht Uhr Ortszeit in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina zu Welt, einige Stunden später verdunkelte die totale Sonnenfinsternis den Himmel über dem Krankenhaus.