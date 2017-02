Ein Auto gewinnen und helfen

Andelsbuch/Dornbirn. Sportlich gesehen ist die Saison 2016/17 für die Wälder Eishockeygemeinde ganz und gar nicht zufriedenstellend verlaufen. Weil das zu Meisterschaftsbeginn neu formierte Team – vor allem auswärts – einfach nicht in die Gänge kam, ist das erste Antreten in der Alps Hockey League Ende Februar schon wieder Geschichte.

50 Preise

Beim letzten Heimspiel, das am Samstag, 18. Februar ab 19.30 Uhr gegen die Juniors von Red Bull Salzburg in der Dornbirner Messeeishalle über die Bühne geht, können die Zuseher wenigstens noch auf einen von 50 wertvollen Preisen hoffen. Unter dem Motto „Zeig Farbe – hilf mit und gewinne“ haben der EC Bregenzerwald, der Verein „Fescht healfa“ durch die Unterstützung von vielen Sponsoren eine große Tombola ins Leben gerufen.

Mit der Eintrittskarte um fünf Euro hat man schon einmal Gutscheine um ein Vielfaches eingeheimst. Wer beim Ticketkauf auch noch auf den richtigen Spielausgang nach 60 Minuten tippt (grün – Sieg ECB, weiß – unentschieden, schwarz – Sieg Salzburg), hat zudem die Chance auf den Hauptpreis, einen Seat Mii von der Wäldergarage im Wert von 9200 Euro, einen 1000 Euro-Gutschein von Sport Natter, einen 500 Euro-Gutschein bei Felder Reisen sowie 47 weitere Gewinne.

Gutes tun

Natürlich kann jeder Fan so viele Eintrittskarte kaufen, wie er möchte und tut außerdem noch Gutes damit. Jeweils zwei Euro kommen nämlich dem Verein „Fescht healfa“, der in Not geratene Bregenzerwälder unterstützt, zugute. Die Hauptpreise werden gleich im Anschluss an das Spiel ausgelost. „Mit dieser Aktion wollen wir das Eisstadion noch einmal füllen. Die Möglichkeit auf einen tollen Gewinn sowie die Unterstützung für Bedürftige sollten für die Fans Ansporn genug sein, um in die Halle zu kommen“, so ECB-Obmann Guntram Schedler.