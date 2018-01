Ein Aufstieg wäre eine Riesensensation

Mit dem Rückspiel im Europacup-Achtelfinale gegen Hockey Breganze startet der RHC Dornbirn ins neue Jahr.

Das wird ein Leckerbissen für alle Rollhockeyfans – die Italiener gastieren mit einer technisch starken Mannschaft in der Stadthalle, spielen ein ganz anderes Niveau mit sehr hohem Tempo, hatten über die Feiertage keine Verschnaufpause und sind also voll im Spielrhythmus. Wie robust die Norditaliener auftreten, bewiesen sie bereits beim Hinspiel, als sie ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und Dornbirn mit 9:2 nach Hause schickten. Für das Heimspiel wollen die Messestädter jedoch ein anderes Gesicht zeigen, aus einer kompakten Defensive heraus spielen und im Abschluss kaltblütiger auftreten. Möglichst lange das Spiel offen halten, haben sich Stockinger & Co für diese Partie vorgenommen. Die Ausgangslage scheint nahezu aussichtslos für ein Weiterkommen, weshalb die Hausherren nichts mehr zu verlieren haben und ohne Druck aufspielen können.