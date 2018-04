Ein Abend zu Ehren der VN Austräger

Landesweit tragen rund 750 Männer und Frauen in aller Frühe die VN aus. Egal bei welchem Wetter – ob Regen, Schnee, Eiseskälte – auf die fleißigen Austrägerinnen und Austräger im Land ist Verlass. Tagtäglich sorgen sie dafür, dass die Abonnenten pünktlich ihre Vorarlberg Nachrichten bekommen.

Götzis Pro Jahr werden insgesamt 100 Millionen Zeitungen und Beilagen in aller Frühe ausgetragen. Dafür wurde am vergangenen Samstag Dank und Anerkennung ausgesprochen. Russmedia Vertriebsleiter Ronald Eberle begrüßte im Namen von Russmedia die zahlreich erschienen Gäste und die Gebietsleiter Bernd Morscher, Harald Supan, Emanuel Nussbaumer, Tommy Tuk, Ernst Passler, Silvio Wiedner und Juka Nakic. Eberle war sichtlich stolz auf das stabile Team. „Ihr Austräger seid das wichtigste Glied in der Produktionskette. Ohne euch wäre es nicht möglich, dass 98 Prozent aller Haushalte in Vorarlberg jeden Morgen zeitgerecht die VN zugestellt bekommen“, betonte Eberle. Er freute sich darüber, dass die Zustellquote dieses Jahr über 99,9 % beträgt. Somit gehören die Zusteller zu den Besten in Österreich.