Ein Abend für die Musik

Junge Nachwuchstalente beim Dorfkonzert in Sulz

Sulz. Ingold Breuss ist seit vielen Jahren nicht nur selbst Musiker aus Leidenschaft, sondern auch überaus engagierter Direktor der Musikschule Rankweil-Vorderland. Mit seinen Dorfkonzerten bringt er die Kinder aus den jeweiligen Gemeinden, in gemischten Konzerten quasi nach Hause. So auch kürzlich in den Schulsaal in Sulz. Ein breiter Bogen von Querflöte, Blockflöte, Horn, Violoncello, Geige, Akkordeon und Keyboard, bis hin zu Gesangseinlagen wurde dem Publikum geboten. Die Kinder und Jugendlichen zeigten was sie in den vergangenen Jahren und Monaten gelernt hatten. Als Abrundung des Abends präsentierte sich noch das Sulner Hornensemble und die Jungmusik Muntlix-Sulz unter der Leitung von Thomas Bechter. Die Eltern dürfen sich sicher sein – die musikalische Ausbildung ihres Nachwuchses ist in guten Händen. CEG