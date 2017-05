Eigener Garten für Volksschüler

Altach. (mima) Beim Vereinsschöpfle des Obst- und Gartenbauvereins im Bofel in Altach entstand in den letzten Wochen die Grundlage für den neuen Schulgarten. Hier werden die Kinder der Volksschule dieser Tage nun die Saat für die künftigen Ernteerfolge setzen.

Schüler betreuen ihren Garten

Der neue Schulgarten soll dabei für Aus- und Weiterbildungszwecke angelegt werden und ein pädagogisches Mittel sein, um Wissen über Gartenbau und Landwirtschaft, sowie über Natur und Umwelt zu vermitteln. „Es ist wichtig, dass die Kinder mit Eigeninitiative Erfahrungen in der Natur machen und dabei sehen wie etwas entsteht“, so Sieglinde Ettl vom Altacher Obst- und Gartenbauverein. Die Mitglieder des Vereines haben dazu in den letzten Wochen sämtliche Vorbereitungen getroffen, damit die Schüler nun ihren Garten bepflanzen können. „Diese Aktion ist auch nur durch die tolle Mitarbeit der Vorstandschaft des OGV möglich“, erklärt Ettl. Die Schüler werden nun im Schulgarten neben Tomaten, Gurken und Beeren auch verschiedene Kräuter anbauen. Die 3a Klasse der Volksschule wird sich besonders um den neuen Garten kümmern und ihn dann auch in wöchentlichen Besuchen betreuen, sowie im Herbst dann die Früchte und das Obst ernten.

Abenteuer Natur

Dabei hat der Obst- und Gartenbauverein Altach bereits in der Vergangenheit mit verschiedenen Aktionen den Kindern die Natur näher gebracht. So auch mit der Initiative „Abenteuer Natur“ bei welcher Kinder von 7 bis 10 Jahren die Möglichkeit bekommen, spielerisch die Natur zu entdecken. Bei verschiedenen Themennachmittagen lernen die Kids die Natur kennen, erleben altes Altacher Brauchtum und können selbst Hand anlegen, wenn es um die wirklich praktischen Dinge im Garten geht. „Wir wollen so bereits bei den Kindern die Begeisterung am Gartenbau und der Natur wecken“, lädt Sieglinde Ettl alle jungen Naturfreunde ein.