Ehrungsreigen bei der Bucher Wehr

Buch. Sportliche Erfolge und Ehrungen bei der 91. Jahreshauptversammlung.

Kürzlich zog die Feuerwehr Bilanz: Über 3.100 Stunden an unterschiedlichen Diensten für die Allgemeinheit gehen auf das Konto der über 50-köpfigen Blaulichtorganisation in der Kleingemeinde. Unter den mehr als 40 Terminen mit Probentätigkeit, Aus- und Weiterbildung, Wettkampf, Sitzungen und Ausrückungen sowie der Durchführung des Jubiläumstages im Herbst 2017 anlässlich des 90-jährigen Bestehens, finden sich auch vier technische Einsätze. „Auch in einer Berggemeinde ist die Feuerwehr mit unterschiedlichsten Aufgaben konfrontiert, resümierte Kommandant Ingo Feichter. Wie in den vergangenen Jahren waren die „Florianijünger“ auch zuletzt im Sportbereich zügig unterwegs, was Referent Thomas Hopfner auf den Punkt brachte. So holte sich Christoph Hopfner bei den österreichischen Feuerwehrradmeisterschaften in Friedberg den 2. Rang in der Klasse E.