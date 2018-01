Ehrungen und Angelobung

Feuerwehr Tschagguns hielt Jahreshauptversammlung mit tollem Rückblick ab

Zudem gab es das das Verdienstkreuz in Bronze des Landesfeuerwehrverbandes für den außerordentlichen Einsatz im Feuerwehrwesen für Alois Wachter und Markus Schuchter. Doch auch die Angelobung von Michael Ainhauser als neuer Wehrkamerad der Ortsfeuerwehr Tschagguns wurde an diesem Abend durchgeführt. Anschließend gab es vom Archivar Helmut Marent einen äußerst interessanten Rückblick mit einer Chronik von 135 Jahren, also seit dem Bestehen der Feuerwehr Tschagguns, in die er zahlreiche Arbeitsstunden investiert hatte. Dieser wurde natürlich mit einem tosenden Applaus von Seiten der Kameraden honoriert. Im Anschluss ging man zum geselligen Teil über, bei dem es neben Kartoffelsalat und Schinken für alle auch den einen oder anderen Durstlöscher gab.