Ehrung für Doris Dörrie bei Filmfestival Max Ophüls Preis

Doris Dörrie mit ihrem Ehrenpreis in Saarbrücken

Mit der deutschen Erstaufführung des Dramas "Der Hauptmann" von Robert Schwentke ist am Montagabend das 39. Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken eröffnet worden. Einer der Höhepunkte war die Verleihung des Ehrenpreises an Doris Dörrie ("Männer") für ihre Verdienste um den jungen deutschsprachigen Film.

Damit werde eine Persönlichkeit ausgezeichnet, so MOP-Programmkurator Oliver Baumgarten, die das Festival nicht nur aus frühesten Jahren kenne, sondern auch eine Frau, “deren künstlerischer Weg und öffentlicher Auftritt immer Inspiration war für jüngere Generationen”. Besonders erfreut zeigte sich Svenja Böttger, die das MOP zum zweiten Mal leitet, dass Regisseur Robert Schwentke zur Premiere in die Landeshauptstadt kam. Begleitet wurde er von Bernd Hölscher, einem der Hauptdarsteller, sowie Produzent Frieder Schlaich.

Darüber hinaus zählten die Schauspielerinnen Regula Grauwiller und Luna Wedler zu den Gästen. Und auch ein potenzieller Oscar-Anwärter: So ist Andrew Bird, Editor von Fatih Akins “Aus dem Nichts”, einer der Mitglieder der Spielfilm-Jury. Im Laufe der Woche werden neben Ehrengast Mario Adorf unter anderem auch Barbara Auer, Florian Eichinger, Maria Furtwängler und Samuel Koch erwartet.

Das Festival gilt als wichtiges Branchentreffen und als Karrieresprungbrett für den deutschsprachigen Filmnachwuchs. Bis zum 28. Jänner werden 147 Filme gezeigt. 62 starten in vier Wettbewerben und konkurrieren um Preisgelder in Höhe von 113.500 Euro. Bei den Spielfilmen ist Österreich u.a. mit “Cops” von Stefan A. Lukacs, “Zauberer” von Sebastian Brauneis sowie der deutsch-österreichischen Koproduktion “Hagazussa” von Lukas Feigelfeld vertreten. Im Dokumentarbereich rittern Stefan Bohun (“Bruder Jakob, schläfst du noch?”) und Christin Veith (“Relativ eigenständig”) um eine mögliche Auszeichnung.