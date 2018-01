Ehrenring für großen Förderer

Gemeinde Bürserberg verlieh Kommerzialrat Herbert Zech diese besondere Auszeichnung

Mit Vereinsobleuten, politischen Mandataren und Gestaltern des Dorfgeschehens wurde dieser Tage der bereits zwölfte Neujahrsempfang der Gemeinde Bürserberg im Restaurant „Einhorn“ gefeiert. Für Bürgermeister Fridolin Plaickner eine willkommene Gelegenheit, um auf das aktuelle Geschehen im Dorf zu blicken: „2017 haben wir extrem viel bewegt“, nannte er allem voran die gelungene Kirchenrenovierung. „Es war schön zu sehen, was hier geleistet wurde. Wir dürfen stolz auf eine der schönsten Kirchen im Land sein“, zollte er seinen Respekt in erster Linie Pfarrer Karl Bleiberschnigg sowie Rüdiger Geiger. Doch auch aktuell gibt es im Dorfkern eine Großbaustelle: „Durch die Erweiterung des Betreuungsangebotes für Kinder ist auch der Raumbedarf stark gestiegen. Deshalb haben wir uns für die Ausweitung der Räumlichkeiten entschieden“, erläuterte Plaickner. Die Bauarbeiten verlaufen gut im Plan, er hoffe, dass der Neubau im Frühsommer bezugsbereit sei, so der Bürgermeister. In Angriff genommen werden soll dieses Frühjahr zudem der „Gefahrenzonenplan Matin“. Ein wichtiges Anliegen sind Fridolin Plaickner auch die Ortsvereine. Den Neujahrsempfang nahm er auch zum Anlass, um ihnen speziell zu danken. „Hier wird ausgesprochen viel geleistet“.