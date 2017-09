Ehrenring für Gottfried Schapler

Ganz besonders erfreut zeigte sich der Bürgermeister, dass der persönliche Einsatz von Gottfried Schapler über alle Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg ungeteilte Anerkennung gefunden hat und dieses einmalige, unentgeltliche Wirken, nun mit der kürzlich erfolgten Verleihung des Ehrenringes seine Krönung gefunden hat. “Gemäß § 9 des Vorarlberger Gemeindegesetzes kann die Gemeinde Personen, die sich um die Gemeinde besonders verdient gemacht oder das Ansehen der Gemeinde besonders gefördert haben, den Ehrenring oder das Verdienstzeichen verleihen”, erklärt Bürgermeister Burkhard Wachter.

Gottfried Schapler, so die Begründung der Gemeindevertretung, hat sich in den letzten Jahrzehnten in einem ganz besonderen Ausmaß um die Gemeinde verdient gemacht. “Sein öffentliches Engagement und sein ehrenamtlicher Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit sei ohne Beispiel und in der heutigen Zeit alles andere als eine Selbstverständlichkei”, so der Bürgermeister in seiner Laudatio. Gottfried Schapler war Mitglied der Gemeindevertretung bzw. Des Gemeindevorstandes, wirkte bei Agrargemeinschaft Vandan, dem Kirchenchor,und der Alpe Lün – Lünersee. Er war Obmann der Ortsstelle Vandans der Österreichischen Bergrettung und setzte sein Wissen auch beim Wintersportverein, dem Pfarrkirchenrat und in zahlreichen anderen Bereichen ein. “Nichts sei Gottfried Schapler zu viel gewesen und für nichts sei er sich zu schade gewesen”, so Burkhard Wachter.

Bereits im Jahre 1998 wurde Gottfried Schapler für seine Verdienste um die Gemeinde Vandans mit dem Verdienstzeichen der Gemeinde ausgezeichnet.