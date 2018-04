Eher laues Wahlkampf-Lüfterl in "Föhn-Metropole" Innsbruck

Der Innsbrucker Gemeinderatswahlkampf ist (vorerst) vorbei - und es wehte ein eher laues Wahlkampf-Lüfterl durch die Tiroler Landeshauptstadt, die unter anderem für einen häufig blasenden Föhn bekannt ist. Große Aufreger blieben aus, das Rennen um den Bürgermeistersessel dürfte ein Dreikampf werden und laut Prognosen am 6. Mai in die Stichwahl-Verlängerung gehen.

Ein alles dominierendes Wahlkampf-Thema kristallisierte sich nicht heraus. Neben dem in Innsbruck allgegenwärtigen Problem-Komplex leistbares Wohnen standen vor allem Sicherheit, Verkehrspolitik und die umstrittenen Stadtfinanzen im Fokus der Wahlwerber.

Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) konnte, zumindest wenn es nach Meinungsforschern und politischen Beobachtern geht, in der Wahlkampfphase keinen nennenswerten Amtsbonus ausspielen und sich von ihren schärfsten Konkurrenten – Georg Willi von den Grünen und FPÖ-Kandidat Rudi Federspiel – nicht absetzen. Oppitz-Plörer versuchte sich als Bürgermeisterin für alle zu positionieren, abseits allen Parteigezänks. Als sachorientierte Managerin der Stadt, die auch vermeintlich Unpopuläres durchzudrücken versteht. So versuchte sie die ständigen Vorhaltungen, Dinge über die Köpfe der Menschen hinweg zu entscheiden, ins Positive zu drehen.

Geschickt ließ sie ein vierfarbiges “C” – in den Farben der Stadtkoalition aus Für Innsbruck, Grünen, SPÖ und ÖVP – plakatieren und präsentierte sich den Wählern in erster Linie als “Christine”, die “gemeinsam” das Beste für die Stadt erreichen wolle. Ein Form der politischen Umarmung, der sich logischerweise vor allem Bürgermeisterkandidat Willi zu entziehen versuchte. Keine leichte Übung, drückten doch die Grünen unter Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider der Stadtpolitik gemeinsam mit Oppitz-Plörer in den vergangenen Jahren nicht unwesentlich ihren Stempel auf.