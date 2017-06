Ehemann stellte junger Mutter “Videofalle”: Frau verurteilt

Das Urteil ist rechtskräftig - © APA/Webpic

Eine junge Mutter ist am Freitag am Wiener Landesgericht für Strafsachen wegen versuchter Körperverletzung zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Sie hatte im Spätsommer 2016 wiederholt ihre fünf und drei Jahre alten Söhne geschlagen. Sie konnte dafür nur deshalb zur Verantwortung gezogen werden, weil ihr Mann heimlich eine “Videofalle” installiert hatte, in die die 22-Jährige tappte.