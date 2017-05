Ehemals dickste Frau der Welt nach OP nach Abu Dhabi verlegt

Der Transport war eine Herausforderung - © APA (AFP)

Die ehemals dickste Frau der Welt ist nach einer erfolgreichen Operation wegen ihres Übergewichts in Indien nach Abu Dhabi verlegt worden. Die Ägypterin Eman Ahmed Abd al-Ati wurde nach Angaben ihrer Ärzte in Mumbai am Donnerstag ins VPS-Burjeel-Krankenhaus in dem Golfemirat verlegt, wo sie sich nun ein Jahr lang einer Physiotherapie unterziehen soll.