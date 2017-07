Ehemaliger Linzer Generalvikar Josef Ahammer verstorben

Der ehemalige Generalvikar der Diözese Linz und Bischofsvikar für Orden, Prälat Josef Ahammer, ist am Sonntag im 83. Lebensjahr verstorben. Das teilte die Diözese Linz in einer Aussendung mit. Der 1960 geweihte Priester wurde 1982 in das Linzer Domkapitel berufen und im selben Jahr von Bischof Maximilian Aichern zum Generalvikar der Diözese Linz ernannt.

Im Jahr 2003 wurde Ahammer zum Bischofsvikar für Orden, Säkularinstitute und geistliche Gemeinschaften bestellt, ein Amt, das er bis Ende Mai 2012 ausübte. 2003 rückte er als neuer Dompropst an die Spitze des Linzer Domkapitels, in dieser Funktion wurde er Ende November 2014 emeritiert. Er arbeitete in der Bischof-Rudigier-Stiftung und im Dombauverein mit und war von 2003 bis Anfang 2016 Hausdirektor im Linzer Bischofshof. Der Verstorbene war auch Prior der Komturei Linz der Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem, er war Bischöflicher Kommissär der Franziskusschwestern und der Elisabethinen in Linz, wo er bis zuletzt wohnte.