Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) stehen insgesamt 6,3 Mio. Euro Forderungen zu Buche: 3,7 Millionen Euro entfallen auf die ungarische Firma, weitere 2,6 Mio. Euro auf die CA Industrietechnik GmbH in Biedermannsdorf. Betroffen sind insgesamt 46 Gläubiger und 224 Dienstnehmer, davon 170 in Niederösterreich. Die Anmeldungsfrist für Gläubiger endet am 14. September, am 28. findet die erste Tagsatzung am Landesgericht Wiener Neustadt statt.

(APA)