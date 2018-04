Ehemaliger bolivianischer Diktator Garcia Meza gestorben

Boliviens ehemaliger Militärdiktator Luis Garcia Meza ist am Sonntag im Alter von 88 Jahren in einem Militärkrankenhaus in La Paz gestorben. Sein Anwalt Frank Campero gab Herzstillstand und Lungenversagen als Todesursache an. Der wegen seiner Verbindungen zur Drogenmafia "Narko-Diktator" genannte General hatte im Juli 1980 die Übergangspräsidentin Lidia Gueiler gestürzt.

Meza blieb bis zum August des folgenden Jahres an der Macht, als er seinerseits gestürzt wurde. Ein Gericht hatte ihn dann 1993 wegen Verbrechen nach dem von ihm angeführten Umsturz von 1980 zu 30 Jahren Haft verurteilt. Davon verbüßte er mehr als ein Drittel im Militärhospital Cossmil. 2017 verurteilte ihn ein Gericht in Italien in Abwesenheit zu lebenslänglicher Haft wegen des sogenannten “Plan Condor”. Im Rahmen dieser Operation kooperierten Militärdiktaturen in Südamerika mit Billigung der USA in den 1970er und 1980er-Jahren miteinander bei der Verfolgung Oppositioneller.

Das Andenland regierte Garcia Meza mit eiserner Hand. Zusammen mit seinem Innenminister Luis Arce Gomez stellte er eine paramilitärische Gruppe namens “Bräutigame des Todes” zur Ermordung von Regierungsgegnern zusammen, wobei ihm der ehemalige Gestapo-Chef Klaus Barbie geholfen haben soll.

Die bolivianische Vereinigung der Angehörigen von Gefangenen, Verschwundenen und Märtyrern der Diktatur (Asofamd) beklagte auf Facebook, dass mit Garcia Mezas Tod die Morde, die Folterungen und das Verschwindenlassen von Menschen nicht gesühnt würden. Gestorben sei der General “geschützt von der Armee” in dem Militärkrankenhaus.

Nach seiner Verurteilung im April 1993 war Garcia Meza die Flucht nach Brasilien gelungen. Dort wurde er im März 1995 gefasst und nach Bolivien ausgeliefert. Ihm wurde unter anderem die Tötung von 22 Leitungsmitgliedern der Bewegung der Revolutionären Linken (MIR) im Jänner 1981 durch Paramilitärs zur Last gelegt, außerdem die Ermordung des Sozialistenchefs und Gewerkschaftsführers Marcelo Quiroga Santa Cruz, dessen Gebeine nie gefunden wurden.

Neben Hugo Banzer, der das Land von 1971 bis 1978 diktatorisch und von 1997 bis 2001 als Präsident regierte, gilt der fanatische Antikommunist Garcia Meza als blutigster Gewaltherrscher Boliviens im 20. Jahrhundert.